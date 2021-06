ONU lansează un avertisment: Următoarea pandemie este aproape Organizația Națiunilor Unite (ONU) lanseaza un avertisment. Oficialii ONU spun ca urmatoarea pandemie este aproape și ca „nu exista niciun vaccin care sa o vindece”. De asemenea, ONU avertizeaza ca seceta este o criza globala ascunsa, care risca sa devina „urmatoarea pandemie daca tarile nu iau masuri urgente in ceea ce priveste gestionarea apei si a terenurilor”. „Seceta este pe punctul de a deveni urmatoarea pandemie si nu exista niciun vaccin care sa o vindece. Cea mai mare parte a lumii va trai cu stres hidric in urmatorii cativa ani. Cererea va depasi oferta in anumite perioade. Seceta este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea pandemie este aproape și nu exista niciun vaccin care sa o vindece, atrag atenția reprezentanții ONU (Organizația Națiunilor Unite). Nici tarile dezvoltate nu vor scapa, mai spun aceștia. Dupa pandemia de COVID-19, este posibil sa ne confruntam cu o alta criza mondiala, in fața careia s-ar…

- Seceta este o criza globala ascunsa, care risca sa devina „urmatoarea pandemie” daca tarile nu iau masuri urgente in ceea ce priveste gestionarea apei si a terenurilor si abordarea situatiei de urgenta climatica, a anunțat ONU. Mami Mizutori, reprezentantul special al secretarului general…

- Seceta este o criza globala ascunsa, care risca sa devina „urmatoarea pandemie” daca tarile nu iau masuri urgente in ceea ce priveste gestionarea apei si a terenurilor si abordarea situatiei de urgenta climatica, a anunțat ONU. Mami Mizutori, reprezentantul special al secretarului general al ONU pentru…

- La prima vedere, noua porțiune de autostrada construita la Font de la Figuera, langa orașul spaniol Valencia, arata ca oricare alta. Dar constructorul folosește cenușa de hartie in loc de ciment, relateaza Euronews . „In construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și pentru…

- Volkswagen ID4 a devenit primul SUV care a ajuns in topul topurilor europene de vanzari de vehicule electrice, conform cifrelor oferite de JATO Dynamics. ID4 a dominat clasamentul vanzarilor aprilie cu 7.335 de modele vandute, inaintea hatchback-ului VW ID3 pe locul doi, cu 5.735 de vanzari, potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a declarat ca motivul il reprezinta finanțarea asociației care gestioneaza proiectul. Reprezentanții Comisiei Europene au convocat o ședința de urgența la care sa participe autoritațile locale implicate in acest proiect. Alin Nica, președintele Consiliului…

- Grupul italian Enel Spa vrea sa-si extinda afacerea de distributie a energiei in afara Europei si Americii Latine si ar dori sa intre pe piata din SUA. O declarație in acest sens a fost facuta de Antonio Cammisecra, directorul diviziei infrastructura globala si retele a Enel, potrivit Reuters. „In Statele…

- Marea Arctica, de pe care gheata dispare sub efectul incalzirii climei, contribuie in mod direct la ninsorile abundente din Europa, cum ar fi episodul glacial din 2018 supranumit „Bestia din Est”, care a paralizat o mare parte din nordul Europei in februarie si martie 2018, a provocat daune de peste…