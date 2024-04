Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse iși pot schimba atenția in saptamanile urmatoare catre infrastructura de transport a Ucrainei, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 23 aprilie, noteaza Kyiv Independent.

- Forțele rusești iși folosesc capacitatea de a lansa lovituri aeriene impotriva pozițiilor avansate ucrainene pentru a caștiga incet, dar sigur, teren pe campul de lupta. Potrivit experților militari, Moscova a folosit masiv bombe aeriene care au dus in final la capturarea localitații Avdiivka și se…

- Forțele ruse exploateaza deficitul de aparare antiaeriana a Ucrainei pentru a lansa un nou atac care are ca scop distrugerea rețelei energetice a țarii, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul de vineri, 22 martie.

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Forțele Moscovei au cucerit orașul estic ucrainean luna aceasta, dar au platit un preț greu pentru aceasta victorie, scrie Business Insider.Este posibil ca mai mulți soldați ruși sa fi murit in timpul cuceririi orașului ucrainean Avdiivka decat in cei 10 ani de razboi sovietico-afgan, spun experții…

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Razboi in Ucraina, ziua 729. ​​​​​Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrain