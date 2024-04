Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza lovește din nou! Vedeta a reușit sa ajunga din nou in centrul atenției, dupa ce a avut o apariție de senzație la un eveniment mondend. A optat pentru o rochie decupata, ce a lasat la vedere formele voluptoase și a facut spectacol, așa cum ne-a obișnuit. Loredana Groza, apariție incediara…

- Gigi Becali, in varsta de 65 de ani, a revenit acasa, dupa cinci zile de post negru la manastirea Comanca din județul Valcea, pe care chiar latifundiarul din Pipera a ridicat-o. Mulți care au luat contact cu el au observat un detaliu uluitor! Ce a ales sa poarte afaceristul? Cum a aparut Gigi Becali…

- Un material video cu fostul președinte al Romaniei Traian Basescu, discutand recent despre candidatul ideal pentru Primaria Generala a Municipiului București, a starnit ingrijorare in randul conaționalilor. Politicianul parca a imbatranit brusc, vorbește cu dificultate și pare sa aiba mai multe probleme.…

- Surpriza de nedescris in ediția de miercuri, 6 martie 2024, de la Survivor All Stars. Jador a cerut-o in casatorie pe Oana Ciocan chiar in fața camerelor de filmat, cu puțin timp inainte de a parasi Republica Dominicana. Ce s-a intamplat in jungla i-a uimit pe toți. Foto Iubita lui Jador s-a alaturat…

- Catinca și Calina, apariție de senzație pe rețelele de socializare. La doar o saptamana de la moartea Mioarei Roman, cele doua au fost filmare intr-o ipostaza la care nimeni nu se aștepta. Imaginile care au aparut pe Instagram, spre deliciul celor care le urmaresc. Catinca și Calina, apariție impresionanta…

- Andreea Balan face senzație pe rețelele de socializare. Vedeta a publicat o imagine provocatoare chiar pe profilul ei, care a pus la incercarea imaginația fanilor. Vedeta s-a fotografiat in toata splendoarea, in timp ce se relaxa in Rio de Janeiro. Andreea Balan, provocatoare pe Internet Andreea Balan…

- Inna a participat la Untold Dubai 2024, unde a interpretat cateva piese muzicala cunoscute publicului. Faimoasa cantareața nu a putut sa rateze ocazia de a face o declarație de iubire spectatorilor romani, doar ca raspunsul nu a fost cel pe care l-ar fi așteptat. Se pare ca cineva a fost prea… sincer.…

- Aproape un milion de vizualizari in doar 48 de ore de la publicare. Cel mai nou clip al artistei face furori in mediul online, insa imaginile incendiare au dat startul unor speculații surprinzatoare. Jennifer Lopez si Ben Affleck sunt suspectati ca nu au o relatie perfecta tocmai din pricina videoclipului…