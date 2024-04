Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Alin Rusu și-a inregistrat oficial la Biroul Electoral candidatura din partea PNL pentru funcția de primar al comunei Șcheia. Alin Rusu a fost insoțit de o parte din echipa sa de consilieri locali. Alin Rusu a declarat ca și-a depus candidatura cu speranța ca in data de ...

- Primarul PSD al comunei Berchișești Violeta Țaran și-a depus candidatura pentru un nou mandat. „De cand am preluat conducerea comunei Berchișești, unitatea noastra administrativ teritoriala a cunoscut o transformare remarcabila, datorita eforturilor noastre comune. Am parcurs un drum ireversibil spre…

- Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei și echipa sa de candidați pentru Consiliul Local și-au depus, marți, candidaturile pentru alegerile locale din data de 9 iunie. „De Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, simbol al curajului și devotamentului, am facut un pas semnificativ…

- Primarul Municipiului Sacele, Virgil Popa, și-a depus candidatura pentru un nou mandat pentru funcția de primar al Municipiului Sacele, acesta fiind primul competitor electoral care și-a depus candidatura. Actualul edil a venit la Biroul Electoral insoțit de o parte din echipa PSD Sacele, colegi care…

- Fiul lui Cristian Popescu Piedone, deputatul PUSL Vlad Popescu Piedone, a anuntat luni ca si-a depus candidatura la Primaria Sectorului 5, fiind primul candidat care intra in cursa electorala la acest sector. El a depus 11.000 de semnaturi la Biroul Electoral.

- Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazar, și-a depus astazi candidatura din partea PNL pentru un nou mandat la alegerile din 9 iunie ”avand in vedere incurajarile majoritații dintre dumneavoastra, vazand ca lucrurile merg in direcția buna, increzator in propriile puteri”. Totodata, Gheorghe Lazar a…

- Cristian Popescu Piedone a intrat oficial in cursa pentru fotoliul Primariei Generale a Capitalei. Edilul iși va depune vineri, 19 aprilie, la Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București, candidatura alaturi de semnaturile de susținere cerute de lege. The post Cristian Popescu Piedone…