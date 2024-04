Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat astazi mai multe lucrari de investiții din comuna Moldovița, el fiind convins ca aceasta zona va deveni o perla a Bucovinei. „Suntem la Moldovița, o comuna superba, alaturi de primarul gospodar Traian Iliesi. Aici in spate…

- Prezent la o intalnire electorala cu cetațenii comunei Baia, alaturi de primarul Maria Tomescu, deputatul PSD Gheorghe Șoldan, a declarat ca președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur se lauda cu un județ plin de autostrazi, in timp ce sunt sute de kilometri de drumuri județene nemodernizate.…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Tofan, saluta prima Hotarare de Guvern data pentru un tronson de autostrada din județul Suceava mai exact Autostrada Nordului, Suceava – Gura Humorului – Vatra Dornei – Bistrița-Nasaud – Dej – Satu Mare. El a aratat ca in ședința de Guvern de astazi s-au…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca dupa aderarea Romaniei la spațiul Schengen aerian, administrația județeana va incepe o ofensiva pentru promovarea turismului in Bucovina. Gheorghe Flutur a fost prezent in aceasta dimineața pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, marți, la deschiderea ediției de anul acesta a „Șezatorii vicovenilor” care are loc pana la finalul acestei saptamani in orașul Vicovu de Sus. In cuvantul sau din deschiderea evenimentului, Gheorghe Flutur i-a indemnat pe cei…

- Un enoriaș cu grad grav de handicap a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca majoritatea bisericilor din județul Suceava nu au rampe de acces pentru scaunul cu rotile. „Ma numesc ……. și sunt stabilit in Iași. Doresc sa va informez ca de cate ori ajung in Bucovina și doresc sa ma inchin la…

- Liderul PNL Suceava și prim-vicepreședintele la nivel național al acestui partid, Gheorghe Flutur, a declarat miercuri, la postul de televiziune Realitatea Plus ca Bucovina este un taram al toleranței in care curentele extremiste nu iși au locul. Gheorghe Flutur a fost intrebat in ce consta extremismul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat in ședința de astazi a deliberativului ca nu va renunța la acțiunile de promovare a turismului tradițional din Bucovina și proiecte precum „Jocul pe toloaca”. Afirmația a fost facuta dupa ce consilierul județean PSD Cezar Ioja i-a…