OnePlus pregăteşte căşti wireless ieftine sub brand OnePlus Nord OnePlus e gata sa isi extinda gama de produse OnePlus Nord, incluzand si casti in aceasta serie. Vestea vine la putin timp dupa ce OnePlus Nord CE 2 5G a ajuns in Europa. Vedem si primele imagini cu aceste casti mai jos. Randarile provin de la @OnLeaks si dezvaluie o pereche de casti wireless cu design destul de elegant si minimalist. Ele au tija scurta, dar si dopuri mici. Sursa afirma ca acest design e foate aproape de cel al produsului final. Castile sosesc pe negru si au insertii aurii cu finisaj lucios, dar si dopuri din silicon. Accentul auriu apare si pe cutia de transport si incarcare.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

