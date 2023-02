OMV Petrom prelungeşte mandatul de director general al Christinei Verchere încă patru ani ”In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a aprobat: numirea urmatorilor membri ai directoratului pentru un nou mandat de patru ani, incepand cu 17 aprilie 2023 si pana la 16 aprilie 2027: Christina Campbell Verchere – director general executiv si presedinte al directoratului, Alina Gabriela Popa – director financiar si membru al directoratului, Radu Sorin Caprau – membru al directoratului responsabil cu activitatea Rafinare si Marketing, Franck Albert Neel – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Gaze si Energie; numirea lui Cristian Hubati, in calitate de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

