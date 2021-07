Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti a depasit 444,6 milioane de lei in saptamana care se incheie duminica, iar capitalizarea bursiera a coborat la 191,7 miliarde de lei, de la 192,5 miliarde de lei in saptamana anterioara, potrivit datelor publicate…

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti si-au intensificat activitatea de tranzactionare in luna mai, ceea ce a condus la cresteri ale valorilor medii zilnice pe toate tipurile de instrumente financiare cu 137% comparativ cu luna aprilie, informeaza BVB, printr-un comunicat. Pe segmentul…

- Compania romaneasca de securitate cibernetica Safetech Innovations, listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a raportat un profit net de 284.000 de lei, in primul trimestru al anului, in crestere cu 162% fata de aceeasi perioada din 2020. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries a inregistrat in primul trimestru un profit brut de 26,03 milioane lei, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce veniturile au sporit cu 8%, la 49,84 milioane lei, potrivit rezultatelor financiare neauditate, publicate luni pe Bursa…

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 701,4 milioane de lei in primul trimestru din acest an comparativ cu o pierdere de 1,95 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Societatea a raportat venituri nete din activitatea…

- iHunt Technology Import Export a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 1,1 milioane lei, cu 86,46% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Cifra de afaceri…

- Mecanica Ceahlau a obtinut un profit net de 282.807 de lei in primul trimestru, in crestere cu 244% fata de primul trimestru al anului trecut, cand a realizat un profit net de 82.187 de lei, conform unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti. Compania a raportat pentru primul trimestru…

- Cresterea profitului net s-a datorat imbunatatirii randamentului operational si reducerii cheltuielilor. Zentiva SA face parte din Grupul Zentiva, cel mai mare producator de medicamente generice din Romania, grup care a raportat vanzari de circa 1,05 miliarde lei pentru exercitiul financiar din 2020.…