Iar a eșuat statul iohannist! Dar de aceasta data a luat-o urat de tot prin ”balariile” democrației! Partenerii externi confirmand, cu ingrijorare, avertismentul documentat al singurei structuri contrainformative romanești pe care o mai iau in serios. Ceea ce insa ”pilonii” Regimului Iohannist nu au facut! Astfel ca bruma de credibilitate pe care Ministerul Afacerilor Externe […] The post OMUL lui IOHANNIS, PUS SA IL SCAPE PE PUTIN DE PUȘCARIE! first appeared on Ziarul National .