Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cum vrea Gino Iorgulescu sa-si scape baiatul de puscarie. In joc e o suma uriasa. Vezi AICI cum vrea Gino Iorgulescu sa-si salveze baiatul de puscarie...Ies la iveala dezvaluiri absolut uluitoare din cazul care a socat toata Romania.

- Partidul de guvernamant Visul Georgian incearca sa impuna o lege a „agenților straini”, asemanata de critici cu o masura introdusa de președintele rus Vladimir Putin pentru a anula disidența.

- Paul Philippe al Romaniei ar fi participat la un eveniment organizat de Cavalerii de la Malta atunci cand a fost reținut de polițiști. Avocatul sau subliniaza ca acesta a fost „umilit in fața unor demnitari din toata Europa”. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, marti, ca Paul de Romania …

- Baronul PSD Ionel Arsene incearca sa scape de extradarea in Romania. Dupa tentativa de suicid, i-a spus psihologului ca nu mai are chef de petreceri, dans și divertisment social din cauza stresului la care ar fi supus. Condamnat la 6 ani și 8 luni pentru corupție, acesta a mai marturisit ca este speriat…

- Avocații lui Ionel Arsene incearca sa il scape de extradarea in Romania, unde are de executat o pedeapsa de peste 6 ani primita in 2023, invocand starea de sanatatre psihica precara a fostului șef de Consiliu Județean și tendințe de suicid, potrivit unor surse judiciare italiene.

- Noi dezvaluiri șocante ies la iveala in cazul crimei din Dambovița care a șocat Romania. Turcul acuzat de uciderea Mirelei iși continua lupta pentru libertate, iar eforturile disperate ale familiei sale aduc in prim-plan noi detalii tulburatoare.

- Este doliu in lumea interlopilor! Costel Corduneanu a incetat din viața recent și a lasat in urma o familie frumoasa. Celebrul lider din Iași s-a casatorit in anul 2023 cu iubita lui, o bruneta frumoasa, cu 20 de ani mai tanara decat el! Iata cine este Grațiela Cercel!