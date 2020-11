Dupa ce laboratoarele Pfizer și BioNTech au anunțat ca vaccinul experimental anti-Covid pe care-l dezvolta este „eficient 90%”, directorul OMS a spus ca „nu trebuie sa punem toate ouale in același coș”. „Sa nu ne punem toate ouale in acelasi cos”, a spus secretarul general al OMS Tedros Ghebreyesus la Forumului Pacii de la Paris, referindu-se la vaccinul impotriva Covid-19, conform Reuters. In deschiderea Forumului Pacii de la Paris, secretarul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Ghebreyesus a vorbit despre eforturile care se depun pentru obținerea unui vaccin impotriva Covid-19.…