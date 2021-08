Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca inca 236.000 de europeni ar putea muri din cauza Covid-19 pana in decembrie. Directorul regional OMS Hans Kluge s-a declarat luni ingrojorat de o stagnare recenta a ritmului vaccinarii pe acest continent. ”Saptamana trecuta, numarul mortilor in regiune a crescut cu 11%, iar o proiectie fiabila prevede 236.000 de morti in Europa pana la 1 decembrie” in afara de cele 1,3 milioane de decese cauzate de covid-19 pe acest continent, avertizeaza intr-o conferinta de presa Hans Kluge, potrivit news.ro.In total 33 dintre cele 53 de state membre ale regiunii…