OMC ar putea avea dificultăți în alegerea unui lider Organizația Mondiala a Comerțului are mai multe probleme pe ordinea de zi. In primul rand brazilianul Roberto Azevedo a parasit postul de director general al organizatiei. Azevedo, inginer de profesie si diplomat de cariera, a provocat o surpriza generala la mijlocul lunii mai. Cand a anuntat ca va parasi prematur functia de director general al OMC la finele lunii august, cu un an mai devreme decat ii expira mandatul, din motive familiale. Acum analiștii considera ca OMC ar putea avea dificultați in alegerea unui lider, in viitorul apropiat. Multi dintre ei considerand ca pozitia intransigenta…

