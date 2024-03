A venit sezonul Babelor! Ce spune tradiţia Martie este luna Babelor! Stiti cum sa va alegeti o Baba si ce spune tradiția? Legenda Babelor este asociata cu cea a Babei Dochia, responsabila de venirea iernii. Astfel, incepand cu 1 martie si pana pe data de 9, Baba Dochia incepe sa isi lepede cojoacele, semn ca vremea este din ce in ce mai calduroasa. Legenda spune ca de zilele Babelor, baba Dochia toarce și iși scutura cele noua cojoace, unul cate unul, in noua zile. Cum sa va alegeti Baba ! Traditia spune ca alegerea de catre orice persoana a unei Babe se poate face in doua feluri. Se poate alege o zi dupa bunul plac, insa alegerea trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

