Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 13 din Chefi la cuțite a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor o mulțime de concurenți emoționați. Aceștia și-au invins toate temerile atunci cand au ajuns in fața celor patru jurați.

- Xabi Alonso (42 de ani), antrenorul lui Bayer Leverkusen, a anunțat echipa pe care o va antrena in sezonul urmator. Tehnicianul spaniol a pus punct tuturor speculațiilor legate de viitorul sau. El a oferit o declarație in care a confirmat faptul ca va ramane la Bayer Leverkusen, alaturi de care este…

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Varza, pe numele sau real Daniel Ilie, a revenit cu o noua rețeta in platoul show-lui culinar de la Antena 1. Iata ce le-a gatit comediantul de aceasta data celor patru jurați!

- Lacramioara Pintilie este concurenta care l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri.

- Ieri a fost premiera Chefi la cuțite sezonul 13, iar cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia, au avut parte de surprize de proporții din partea concurenților.

- Sezonul 13 al celebrului show Chefi la cuțite vine cu noi schimbari! Iata ce primesc jurații dupa fiecare joc de amuleta. Irina Fodor a facut anunțul neașteptat. Cine va juriza preparatele in seara aceasta.

- Vești nemaipomenite pentru fanii emisiuni de gatit "Chefi la cuțite"! Incepe sezonul 13 al show-lui culinar de la Antena 1. Noul sezon aduce și noi jurați. Iata cine sunt Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia!

- Un fost concurent a dezvaluit ca este pe cale sa ramana fara „casa” care l-a gazduit in ultimii ani. Acesta este nevoit sa o scoata la vanzare și a apelat la ajutorul internauților.