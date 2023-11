Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Moreni a respins vineri, 17 noiembrie, cererea de liberare condiționata formulata de Omar Hayssam, condamnat in mai multe dosare, printre care și cel de terorism legat de rapirea jurnaliștilor romani in Irak in 2005. Hotararea poate fi contestata la instanța superiora.Solutia pe scurt: „Respinge…

- Sirianul Omar Hayssam a jurat marți, in fața magistraților de la Judecatoria Moreni, ca s-a schimbat in inchisoare și a solicitat sa fie liberat condiționat pe motive medicale, conform Antena 3.Hayssam, condamnat in mai multe dosare, printre care rapirea jurnalistilor romani in Irak, a fost adus…

