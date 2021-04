Oltenii, mult mai aproape de Egipt Oltenii sunt de acum inainte „mult mai aproape“ de Egipt. Prima cursa aeriana de pe Aeroportul Internațional Craiova spre Hurghada, Egipt, a fost joi. Oltenia este legata de stațiunea turistica egipteana prin zboruri saptamanale. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Craiova, in perioada aprilie – iunie vor fi operate mai multe curse catre Hurghada. „1 aprilie – 20 mai, prin touroperatorul de turism Prestige Tours in parteneriat cu compania aeriana Tarom. 3 aprilie – 1 mai, prin touroperatorul Cocktail Holydays in parteneriat cu compania aeriana EgyptAir. 22 aprilie – 17 iunie,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

