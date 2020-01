Stiri pe aceeasi tema

- O suspiciune de gripa porcina a aparut in cazul unui mistret intr-un fond de vanatoare din judetul Olt, iar autoritatile au decis vanarea in termen de 60 de zile a celor aproximativ 40 de mistreti din fondul de vanatoare respectiv.

- Prefectul județului Olt, Florin Constantin Homorean, a convocat in data de 14 ianuarie 2020, in ședința, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Olt, urmare suspiciunii de Pesta Porcina Africana (PPA) in cazul unui mistret recoltat din Fondul de vanatoare 3 Spineni, judetul Olt In calitate de presedinte…

- Un nou focar de pesta aporcina africana a aparut in județul Olt, de data aceasta pe un fond de vanatoare, in nordul județului. Focarul aparut a fost localizat in Fondul de Vanatoare 3 Spineni, fiind impuse masuri restrictive care afecteaza patru localitați din jurul fondului de vanatoare, respectiv:…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat pe un fond de vanatoare privat din zona de sud a judetului, dupa ce trei mistreti au fost gasiti morti, a declarat miercuri seara pentru AGERPRES seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Stefanescu.…

- Peste 500 de persoane au ajuns la spital dupa ce au suferit rani provocate de poleiul depus pe drumurile din orasul Lviv din vestul Ucrainei, informeaza marti agentia Xinhua. Potrivit departamentului de sanatate din Lviv, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti dupa ce…

- Pesta porcina africana s-a extins in alte doua localitați din Argeș. Saptamana trecuta, analizele de laborator au confirmat virusul PPA intr-o exploatatie nonprofesionala din comuna Suseni, sat Burdesti, unde au fost 64 de porci afectati, dar si in cadrul unui complex de vanatoare privat din comuna…

- Azi, la Tribunalul Bucuresti va avea loc un nou termen, in dosarul Belina. Cauza a fost instrumentata de procurorii DNA. Printre inculpati se numera si Sevil Shhaideh, fost vicepremier al Romaniei si fost angajat al Consiliului Judetean Constanta, fost secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii…

- Lucian Croitoru a spus ca in timp ce marile banci centrale ale lumii s-au apucat de noi taieri de dobanzi și de relaxari cantitative, semnele unei noi perioade de scadere economica se aduna. Datoria SUA a crescut cu 300% Economistul susține ca am intrat in cea mai lunga…