Stiri pe aceeasi tema

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- Comasarea alegerilor "e cam nefireasca", susține primarul municipiului Bacau, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, la Jurnalul de Seara de la Digi 24. Edilul arata ca decizia nu este cea mai fericita și spune despre aceasta ca e "ca și cum ai manca desertul cu felul intai - sa mananci gogonele cu eclere.…

- Florin Birta, primarul Oradei, a declarat la Jurnalul de Seara, de la Digi24, despre comasarea alegerilor ca este „cea mai buna idee, indiferent care comasare este”, avand in vedere ca s-ar economisi aproximativ 360 de milioane de euro.

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat cu privire la comasarea alegerilor ca partidul pe care il conduce va susține orice soluție care sa faciliteze alegerile, aratand ca PSD și PNL va discuta in urma consultarilor din interiorul partidelor.

- Daniel Fenechiu a declarat la RFI ca PNL vrea comasarea alegerilor din 2024 pentru ca este in interesul bugetului si este in interesul copiilor care merg la scoala, carora daca facem o singura comasare, le salvam 10-12 zile de scoala."Anul 2024 este un an in care sunt prevazute patru randuri de alegeri,…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…