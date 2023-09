Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga este devastata de pierderea cunoscute Dj-ițe, Dj Lalla. Aceasta a fost gasita fara suflare, de mai mulți oameni ce se plimbau pe o plaja din stațiunea Mamaia. In timpul unei intervenții in direct a colegului ei Cucu de la "Noaptea Tarziu", numerologul Adina Timofte a izbucnit in lacrimi,…

- Marina Almașan și vaduva lui Victor Socaciu, Brandușa Simion, sunt la cuțite! Cele doua sunt in plin scandal. In exclusivitate pentru Antena Stars, jurnalista a vorbit despre cearta pe care o are cu vaduva cantarețului. Iata de la ce a pornit totul!

- Lacrimi și tenisiuni in platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. In emisia de pe 20 septembrie 2023, doamna Anina a amai avut niște comentarii la adresa Biei, iar sora concurentei a intrat in direct.

- Gabriela Cristea a recunoscut ca vara aceasta, in vacanțele pe care le-a avut, a luat mai multe kilograme in plus, pe care acum vrea sa le dea jos. S-a rasfațat cu diverse preparate, cu dulciuri, insa acum revine la un regim echilibrat, are de gand sa faca și sport acasa, unde are propria sala de fitness.…

- Tatal unui tanar ucis de șoferul beat a izbucnit in lacrimi: ' Ar merita pedeapsa pe viața! Zici ca a vrut sa ii omoare, nu tu un pic de frana, nu nimic'Trei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani au fost uciși de un șofer beat la volan, care a intrat in plin in ei. Autoturismul era condus…

- Marcelo (35 de ani), fundașul stanga al celor de la Fluminense, a comis un fault extrem de dur in minutul 56 al partidei contra celor de la Argentinos Junior, scor 1-1, din turul „optimilor” de finala din Copa Libertadores. La scurt timp de la reluarea jocului, fostul fundaș al celor de la Real Madrid…

- Au curs lacrimi in platoul de la Provocarea destinului, in emisia live de pe 13 iulie 2023. Pentru ca Adrian a considerat ca Iza il ține la distanța, femeia a ținut sa-și justifice comportamentul.

- Zi de sarbatoare in familia prezentatoarei de la Antena Stars! Razvan, soțul Simonei Gherghe, iși sarbatorește ziua de naștere, iar vedeta l-a surprins inca de la primele ore ale dimineții cu o urare emoționanta, dar și cateva fotografii. Iata ce i-a transmis pe rețelele de socializare!