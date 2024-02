Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Justiției a susținut ca Oleg Orlov „s-a opus operațiunii militare speciale din Ucraina, a difuzat informații false despre deciziile luate de autoritațile publice ale Federației Ruse și a participat la crearea de mesaje și texte pentru agenți straini”, potrivit agenției AFP preluata…

- Ministerul de Justiție al Rusiei l-a desemnat pe Oleg Orlov, un veteran militant rus pentru drepturile omului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, „agent strain”, a transmis vineri ministerul, informeaza Reuters.

- Poetul și publicistul rus Lev Rubinstein a murit, duminica, 14 ianuarie, la varsta de 77 de ani, in spital, unde a fost internat dupa ce a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni din Moscova, relateaza agenția rusa Interfax.„Tatal meu, Lev Rubinstein, a murit astazi (n.r. - duminica)”, a transmis…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Austria și-a dat aprobarea pentru implementarea unui al 12-lea pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei, dupa ce Ucraina a scos Raiffeisen Bank de pe „lista neagra”, a anunțat guvernul ucrainean. Informația a fost confirmata de un oficial european pentru Reuters.Austria a facut presiuni pentru eliminarea…

- Austria si-a dat acordul pentru cel de al 12-lea pachet de sanctiuni europene care vizeaza Rusia, dupa ce Ucraina a scos grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International de pe o lista neagra, a declarat, sambata, un diplomat european pentru Reuters, lucru confirmat si de informatiile publicate pe…

- Ministerul de Interne din Ucraina l-a plasat vineri pe patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse si unul dintre sustinatorii razboiului declansat de Kremlin in urma cu 21 de luni impotriva Kievului, pe lista persoanelor date in urmarire, dupa ce serviciile de securitate ucrainene…

- Ministerul rus al Justiției a adaugat The Moscow Times in registrul sau de „agenți straini”, alaturi de o serie de alte organizații și persoane, relateaza vineri, 17 noiembrie, publicația independenta in cauza.Registrul agenților straini al ministerului menționeaza ca sunt vizate site-urile web ale…