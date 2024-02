Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Justiției a susținut ca Oleg Orlov „s-a opus operațiunii militare speciale din Ucraina, a difuzat informații false despre deciziile luate de autoritațile publice ale Federației Ruse și a participat la crearea de mesaje și texte pentru agenți straini”, potrivit agenției AFP preluata…

- Printre cei 25 de arestați preventiv se numara și cei doi suspecți de comiterea atacului armat, capturați anterior de poliție, despre care exista informații ca sunt conectaț de Statul Islamic, a declarat ministrul Justiției din Turcia, Yilmaz Tunc, pe platforma de socializare X, relateaza Reuters.Cei…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie si se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters. Aceasta va fi prima vizita a lui Putin intr-o tara membra a NATO de cand Rusia a atacat Ucraina in…

- Așa-numitele autoritați din Transnistria au acuzat vineri autoritatile centrale de la Chisinau ca antreneaza soldati ucraineni pentru a lansa atacuri asupra institutiilor si liderilor din regiunea separatista, informeaza Reuters. Enclava separatista a existat in ultimii 30 de ani alaturi de R. Moldova,…

- Austria și-a dat aprobarea pentru implementarea unui al 12-lea pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei, dupa ce Ucraina a scos Raiffeisen Bank de pe „lista neagra”, a anunțat guvernul ucrainean. Informația a fost confirmata de un oficial european pentru Reuters.Austria a facut presiuni pentru eliminarea…

- Turcia, Romania si Bulgaria intentioneaza sa semneze in ianuarie un plan comun pentru inlaturarea minelor care plutesc in deriva pe Marea Neagra in urma razboiului din Ucraina, a anuntat sambata ministrul turc al apararii, Yasar Guler, dupa mai multe luni de discutii pe acest subiect intre aliatii din…