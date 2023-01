Stiri pe aceeasi tema

- Garajul subacvatic din Amsterdam are spatiu pentru 7.000 de biciclete și zero mașini. Proiectul de patru ani, in valoare de 65 de milioane de dolari, are totul și nimic de-a face cu automobilele.

- Dorian Popa și-a obișnuit fanii cu amenajarile sale care atrag privirile tuturor, insa ultima este, cu siguranța, una dintre cele mai impresionante. Dupa ce și-a aranjat fiecare colț din casa, a venit randul garajului, pe care l-a transformat intr-o incapere de lux, pentru care a cheltuit o suma uriasa…

- Oficialii din Amsterdam intentioneaza sa interzica fumatul de marijuana in anumite locuri din centrul vechi al orasului ca parte a unor masuri concepute pentru a preveni petrecerile excesive ale turistilor si pentru a proteja zonele in care traiesc localnicii, informeaza DPA, anunța News.ro.…

- Ivona Dadic (28 de ani) este una dintre cele mai valoroase atlete europene in probe combinate, fiind vicecampioana mondiala indoor la pentatlon in 2018, la Birmingham, și medaliata cu bronz european in 2016, la Amsterdam, la heptatlon. Cu un fizic lucrat atent pentru a fi competitiva in șapte probe,…