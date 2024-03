Stiri pe aceeasi tema

- Deși se aștepta la o comunitate mai activa și la mai multe activitați sociale in campus, se simte izolat și singur, cu puțini prieteni și interacțiuni sociale. The post VIAȚA UNUI STUDENT ROMAN IN AMSTERDAM Lupta cu chiria exorbitanta first appeared on Informatia Zilei .

- Un student roman care a inchiriat o garsoniera intr-un campus universitar din Amsterdam a dezvaluit ca nu-și mai permite sa iasa in oraș, sau daca iese nu cumpara nimic de baut, pentru ca platește o chirie exorbitanta pentru doar 27 mp, scrie cotidianul local Het Parool.O camera pentru studenții din…

- Venitul minim de incluziune 2024. Cand se platește prin poșta și cați beneficiari sunt in Alba. Precizari AJPIS Venitul minim de incluziune 2024. Plata ajutorului de stat pentru familii și persoane singure se asigura de catre Agenția pentru Plați și Inspecție Sociala. In Alba, sunt peste 3.800 de beneficiari.…

- Gigi Becali a invins statul roman la CEDO in procesul la pe care l-a intentat in urma cazului in care a fost condamnat in celebrul „Dosar Valiza”, noteaza as.ro. In iunie 2013, patronul lui FCSB a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru dare de mita. In acelasi dosar, Teia Sponte…

- Greseala uriasa a lui Ion Tiriac. Magnatul a fost extrem de sincer si a dat cartile pe fata intr-o problema sensibila.Ion Tiriac este al doilea cel mai bogat roman cu o avere absolut uluitoare. Aceasta depaseste doua miliarde de dolari. Vezi AICI greseala uluitoare pe care chiar Ion Tiriac…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre costurile aducerii fugarilor in țara. Exista un proiect de lege in dezbatere publica prin care fugarii vor fi obligați sa-și suporte cheltuielile de extradare, care, in prezent, sunt asigurate de statul roman. „Va pot preciza ca, numai anul trecut,…

- Incepand cu data de 16 iunie 2024 vor intra in vigoare o serie de reguli care vor schimba gestionarea tranzacțiilor cu numerar și plata salariilor!Noutațile introduse in legalitate de proiectul supranumit Legea Banilor Cash și Ordonanțele de Urgența 98/2023 și 115/2023 includ o limita zilnica de…

- Un roman este implicat intr-o excrocherie gigantica la adresa statului italian. Cercetarile au scos la iveala ca 73 de straini, care apareau ca dețin titlul de rezidenți pe termen lung, se aflau in realitate fara permisul de ședere specific.