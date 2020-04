Ancheta epidemiologica a aratat ca angajatul de la Penitenciarul Jilava confirmat cu coronavirus ar fi intrat in contact cu 33 de colegi și cu 497 de deținuți, anunța Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Ofițerii expuși au fost scoși din serviciu și plasați in izolare pana la un rezultat al testarii, in timp ce deținuții vor […] The post Ofițerul depistat pozitiv la Jilava a intrat in contact cu 500 de deținuți. Vor fi testați doar angajații ANP appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .