Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, prim-ministrul Regatului Unit, a amenințat cu blocarea investițiilor in Uniunea Europeana, daca blocul european va decide impunerea unor „blocade arbitrare” asupra exportului de vaccinuri anti-Covid, in contextul unei decizii luate de Comisia Europeana de a spori controlul asupra exporturilor…

- China a anunțat ca impune sanctiuni impotriva unor oficiali si entitati din Uniunea Europeana, ca reactie la masuri adoptate de Consiliul UE din cauza abuzurilor comise impotriva uigurilor in regiunea chineza Xinjiang, relateaza AFP.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat marti ca el si aliatii sai din Europa de Est au exercitat presiuni pentru ca Uniunea Europeana sa ajusteze modul in care distribuie vaccinurile impotriva COVID-19, dupa ce acestia au denuntat actuala distribuire ca fiind inegala, relateaza Reuters.…

- Ministrul turismului din Spania, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca tara sa ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, atunci cand targul international de turism FITUR urmeaza sa aiba loc la Madrid, informeaza Reuters. „Am putea fi in masura sa incepem sa…

- Ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza a anuntat miercuri ca sefa delegatiei Uniunii Europene la Caracas are la dispozitie 72 de ore sa paraseasca Venezuela, transmite Reuters. Guvernul venezuelean a expulzat-o pe Isabel Brilhante Pedrosa dupa ce UE a impus luni sanctiuni impotriva…

- Uniunea Europeana, in perceptia Ungariei, este formata din natiuni suverane, dar unele state membre incearca sa transfere mai multe puteri Bruxellesului si sa consolideze institutiile UE, a spus premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu publicat joi in revista germana Stern, citat de MTI.…

- "Majoritatea copiilor merg fizic la școala" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide în format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor. Klaus Iohannis: "Tocmai am finalizat o întâlnire…