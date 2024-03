Orban si fostul sau aliat Gyorgy Matolcsy, guvernatorul bancii centrale, sunt implicati intr-o disputa politica din ce in ce mai apriga de la alegerile din 2022, cele doua invinovatindu-se reciproc pentru o crestere a inflatiei la cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeana. Inflatia a impins economia Ungariei in recesiune anul trecut, iar redresarea se confrunta cu piedici din cauza slabiciunii prelungite a economiei din Germania si a unei reveniri lente a cheltuielilor de consum. Ministrul economiei, Marton Nagy, unul dintre fostii adjuncti ai lui Matolcsy, a criticat in mod repetat Banca…