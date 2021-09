Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost aprobat de Comisia Europeana si, in baza acestuia, Romania va primi 29 de miliarde de euro, granturi si imprumuturi, pentru a-i investi in diverse proiecte pana in decembrie 2026. PNRR este un instrument bazat pe performanta. Romania a depus planul sau la finalul lunii mai, iar la fel care celelalte state membre ale Uniunii Europene va raporta situatia, bianual, in cadrul Semestrului European. Planul cuprinde 15 componente, care acopera sase piloni si sunt impartite in granturi si imprumuturi. Acestea insumeaza 171 de masuri (64 de reforme…