Oficial de la IPJ Galati: Un barbat a murit dupa ce un sofer beat, fara permis, s-a rasturnat cu masina pe camp si a fugit de la locul accidentului

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 ani din judetul Galati a murit, luni, dupa ce masina in care se afla, condusa de un sofer baut, fara permis si care a parasit locul faptei, s-a rasturnat pe camp, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Politia a fost sesizata prin apel 112, cu privire…

- Un accident grav a aavut loc, luni, pe DN25, in judetul Galati. Un autoturism a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe camp, iar un barbat de 51 ani, pasager pe bancheta din dreapta fata, a fost aruncat din masina si a decedat.

- Accident rutier soldat cu decesul unei persoane si parasirea locului accidentului de catre conducatorul auto vinovat.Oficial de la IPJ Galati In data de 29 noiembrie 2021, in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Matca, in timp ce efectuau activitatea de patrulare pe DJ 251,…

- Un barbat de 55 de ani din judetul Galati a fost retinut de politisti, dupa ce, baut si cu permisul suspendat, a provocat un accident rutier mortal si a fugit de la locul faptei, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie…

- Accident rutier mortal, pe D.N. 25, in localitatea Barcea, judetul GalatiAccident rutier mortal, pe D.N. 25, in localitatea Barcea, judetul Galati. In urma impactului, un biciclist si a pierdut viata, iar conducatorul autoturismului si un pasager aflat in acesta au fost raniti.Oficial de la IPJ Galati…

- Accident rutier mortal in judetul Ialomita Un accident de circulatie soldat cu moartea soferului, dar si pasagera din dreapta ranita, s a produs in judetul Ialomita. Ce spune IPJ Ialomita In aceasta dimineata, in jurul orei 08:00, pe DN 2, la km 53 in zona municipiul Urziceni s a produs un accident…

- Un accident mortal a avut loc joi noaptea pe o strada din județul Ilfov. Dupa ce a fost lovit de o mașina, un barbat de 53 de ani și-a pierdut viața pe loc, fapt pentru care, vinovatul, speriat, a fugit de la locul faptei.

- Un accident grav a avut loc, joi seara, in localitatea Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin. Patru persoane au murit in urma accidentului rutier. Mașina in care se aflau a intrat sub un TIR. Conform IPJ Caraș-Severin, in accident au fost implicate un TIR inmatriculat in Ungaria și un autoturism…