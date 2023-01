”Cu siguranta salutam foarte mult relaxarea restrictiilor legate de Covid in China. Pe termen scurt, va veni cu provocari si observam niveluri crescute de infectie, care ar putea avea un impact pe termen scurt. Dar, pe termen mediu si lung, acest lucru este foarte pozitiv in ceea ce priveste asigurarea faptului ca lanturile de aprovizionare functioneaza mai eficient, asigurandu-se ca cererea din China si, intr-adevar, comertul in general se reia intr-un model mai pozitiv”, a declarat Cormann la Forumul Economic Mondial din Davos, Elvetia. China a incheiat brusc majoritatea controalelor legate…