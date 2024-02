Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu "dublura" sa in timpul vizitei sale in Statele Unite. Pe pagina din rețeaua de socializare X (fostul Twitter), cancelarul a postat o fotografie cu "sosia" sa din Congresul american, senatorul democrat Chris Coons, transmite regnum "Ma bucur sa imi vad din…

- O scadere a ajutorului furnizat tarii sale de catre SUA ar fi un semnal nepotrivit, in contextul in care un nou pachet de asistenta pentru Ucraina este in prezent blocat in Congresul american, a avertizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski . ”Pasivitatea Statelor Unite sau lipsa sprijinului ar…

- UPDATE 6:40 - Ministrul de externe Peter Szijjarto se va intalni, luni, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, la Ujgorod, anunța publicația ungara Nepszava. Intalnirea aeste una cruciala in contextul in care se așteapta ca ea sa produca efecte asupra deciziei Ungariei de a deblocha sprijinul UE…

- Ministrul britanic de externe David Cameron le-a cerut miercuri membrilor Congresului american sa aprobe un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, solicitat de presedintele Joe Biden, subliniind ca aceasta validare va servi intereselor Statelor Unite si ca este contraproductiv sa se incerce o „domolire”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, la Davos, ca liderul rus Vladimir Putin este un „pradator” care nu ar fi multumit cu un conflict „inghetat” in Ucraina, unde linia frontului este in buna masura blocata de mai multe luni, relateaza AFP. „Dupa 2014, s-au facut incercari de inghetare…

- Președintele ucrainean Volodimi Zelenski a indemnat marți, 16 ianuarie, Occidentul sa arate un front unit impotriva președintelui rus Vladimir Putin și sa iși intensifice sprijinul pentru Kiev pentru a se asigura ca Moscova nu se impune in razboi, informeaza Reuters.Ezitarile Occidentului in susținerea…

- SUA doresc ca Ucraina sa-și clarifice planul de a lupta impotriva Rusiei și ar putea discuta aceasta problema cu președintele Volodymyr Zelenski in timpul vizitei sale așteptate la Forumul Economic Mondial de la Davos saptamana viitoare, a informat Bloomberg pe 11 ianuarie, citand surse anonime familiare…