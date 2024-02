Obligativitatea Publicării Anunțurilor în Ziare Publicarea anunțurilor in ziare a devenit o practica comuna in multe domenii și contexte, fie ca vorbim despre licitații publice, anunțuri de deces sau diverse informații legate de afaceri și servicii. Aceasta practica nu este intamplatoare, ci este reglementata de legislația in vigoare, impunand anumite obligații pentru diverse entitați și instituții. In cele ce urmeaza, […] The post Obligativitatea Publicarii Anunțurilor in Ziare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii americani au anunțat incheierea unui acord care are ca scop combaterea imigrației ilegale la granița dintre SUA și Mexic și, totodata, oferirea de noi ajutoare pentru Ucraina și Israel, relateaza BBC.

- Potrivit creatorilor sai, Tong Tong poate sa descifreze singura acțiunile oamenilor din jur și chiar sa decida singura cum sa acționeze, in funcție de imprejurari, relateaza Ziare.com.Daca e sa ne raportam la inteligența artificiala generala, oamenii de știința susțin ca robotul are comportamentul unui…

- Incepand de ieri, 18 elevi ai Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Poliție Penitenciara “Constantin Brancoveanu” Targu Ocna au inceput un stadiu esențial in formarea lor, participand la un stagiu de practica de 6 saptamani in sectorul operativ și in compartimentul secretariat al Penitenciarului…

- Brain mapping, un termen care poate suna complex și misterios, este de fapt o metoda revoluționara și din ce in ce mai populara in domeniul sanatații mintale. Dar ce este exact brain mapping-ul și cum poate el contribui la dezvoltarea carierei unui terapeut sau psiholog?Brain mapping-ul se refera la…

- Potrivit Forțelor de Aparare de Sud ale Ucrainei, un incendiu a aparut la bordul navei, iar capitanul, pentru a preveni scufundarea navei, a eșuat-o. Patrula de frontiera și barca de salvare care s-au deplasat la fața locului au adus medici la bord, relateaza Ziare.com.Aceștia au comunicat ca doi marinari…

- „Este o buna practica sa nu mai asteptam pana in lunile februarie-martie sa avem un buget trecut prin Parlament, iar anul bugetar sa inceapa efectiv in aprilie sau mai”, a mai declarat Nicolae Ciuca.„Impreuna cu toti colegii mei, cu premierul, am mai luat inca odata la mana toate caietele de buget,…

- Organizația Salvați Copiii solicita autoritaților masuri urgente pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc la minori. Organizația a facut un sondaj potrivit caruia 14% dintre copii admit ca au jucat jocuri de noroc pe bani, iar 40% dintre ei spun ca au prieteni care fac acest lucru. In ultimul…

- Patronul restaurantului Taverna Sarbului, Paul Nicolau, supranumit Pescobar, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost surprins pe strazile Capitalei cu o viteza naucitoare. Vorbim despre 245 de km/h, relateaza Ziare.com.Incepand de ieri, 15 noiembrie 2023, a intrat in vigoare suspendarea dreptului…