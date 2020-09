Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei CSM Slatina, Mihai Ianovschi, a rasuflat usurat dupa succesul inregistrat sambata, pe teren propriu, in fata echipei Fotbal Comuna Rece. Partida a contat pentru etapa 4, iar golurile au fost marcate de Marian Manea (’31) si Ianis Stoica (’80). „Prima victorie a venit mai greu decat…

- CSM Resita si ASU Politehnica s-au blocat reciproc in etapa a IV-a a Ligii 2. Meciul disputat in Valea Domanului a avut si multe faze spectaculoase, inclusiv cate o bara pentru fiecare tabara, dar tabela nu si-a modificat decat secundele si minutele. Desi s-a jucat fara accesul spectatorilor, galeriile…

- CSM Reșița a avut parte de un sprijin insemnat la partida cu Petrolul, in ciuda faptului ca suporterii sunt interziși in continuare pe stadioane. Cațiva fani au driblat protocolul impotriva Covid-19. Dotați cu steaguri, torțe și fumigene in culorile echipe favorite, fanii reșițeni s-au instalat pe…

- Echipa de fotbal Petrolul Ploiesti, una dintre participantele la play-off-ul de promovare din sezonul recent incheiat, va intalni formatia Farul Constanta, in timp ce Viitorul Pandurii va infrunta FC Rapid in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii a II-a, conform tragerii la sorti care a avut loc,…

- Curand, se va da startul penultimei „finale” din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal a echipei FC Petrolul Ploiești! De la 19.00, cu un ceas mai devreme decat programarea inițiala a FRF și a televiziunilor care dețin drepturile exclusive de transmisie a meciurilor din eșalonul secund – pentru a se face…

- REȘIȚA – Lucrarile la gazonul de pe stadionul „Mircea Chivu” sunt finalizate in proporție de 80%. Din spusele președintelui Cristi Bobar, rosso-nerii vor avea un teren de nivelul Ligii 1! Cu toate acestea, timp de trei saptamani de acum inainte, echipa se va pregati tot pe terenul sintetic din Valea…

- Clubul UTA a anuntat, marti, ca impreuna cu Primaria Arad, prin Centrul Municipal de Cultura Arad, organizeaza in doua locatii vizionarea pe ecran mare a meciului UTA – Petrolul, de sambata, din play-off-ul Ligii I, anunța news.ro.Cele doua locatii sunt in Piata Avram Iancu – 500 locuri (Centru)…

- Daca ”la mare” a fost vreme buna, dar rezultatul nu prea (3-1 pentru Viitorul), astazi, Petrolul va juca din nou cu o echipa a Academiei Gheorghe Hagi, constanțenii urmand sa vina la Strejnic, pentru un nou amical – ultima repetiție pentru galben-albaștri inaintea inceperii play-off-ului. Cum Viitorul…