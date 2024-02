Stiri pe aceeasi tema

- Billel Omrani (30 de ani) nu duce lipsa de oferte dupa ce s-a desparțit de Petrolul Ploiești la mijlocul lunii ianuarie. Atacantul care a caștigat Superliga de 5 ori cu CFR Cluj le starnește interesul mai multor echipe din Polonia. Rakow și Gornik Zabrze au fost formațiile vehiculate pana acum in presa…

- CFR Cluj a invins-o pe Petrolul Ploiești, scor 2-1, in etapa #24 din Superliga. Gazdele au condus cu 1-0, clujenii au egalat prin Keita in minutul 52, iar Ciprian Deac, veteranul clujenilor, a adus victoria in minutul 94. Titularizat de Adrian Mutu, Deac i-a rasplatit increderea și a inscris golul victoriei…

- Florin Stanga va face parte din staful tehnic al Petrolului, urmand sa ocupe postul de de antrenor secund, a anuntat clubul ploiestean.In varsta de 45 de ani, Stanga a avut, ca jucator, o experienta bogata la nivel de prim esalon, cu 156 de prezente si 12 goluri marcate in tricoul echipelor FC Brasov,…

- Alessandro Murgia (27 de ani), mijlocașul imprumutat in vara de Hermannstadt de la SPAL, da ca exemplu Romania in chestiunea infrastructurii fotbalistice: „Exista cluburi care sunt la ani lumina in spatele Italiei ca buget, dar unele arene, de exemplu, sunt foarte frumoase. Ma bucur ca și stadionul…

- Petrolul Ploiești a fost invinsa pe terenul lui U Craiova 1948, scor 2-0 pentru gazde, dupa doua goluri marcate in finalul meciului. Duelul a avut și doua ratari uriașe, poate cele mai mari din acest sezon al SuperLigii.

- FC U Craiova a trecut pe teren propriu de Petrolul Ploiesti cu scorul de 2-0 (0-0), intr-un meci disputat marti in etapa a 21-a a Superligii de fotbal.In fata a mai putin de o mie de spectatori, primul gol a venit tarziu in minutul 78, dupa o faza care nu anunta prea multe, cand Vlad Achim a fructificat…

- Dupa o perioada foarte buna, cu 13 meciuri fara infrangere in toate competițiile, Rapid a intrat in criza: 5 partide fara victorie. Iar italianul Cristiano Bergodi ar putea fi demis. In locul sau ar putea ajunge Marius Maladarșanu. Numit in vara pe banca Rapidului, dupa plecarea lui Adrian Mutu, Cristiano…

- FC Petrolul Ploiești devine, pe zi ce trece, o echipa foarte-foarte greu de invins. O nuca tare, așa cum se zice in folclorul fotbalistic. Dupa 18 etape, „lupii” sunt lideri la capitolul „infrangeri nesuportate”, in ediția 2023-2024 a campionatului SuperLigii! Dar, nu numai la acest capitol, ploieștenii…