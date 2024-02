Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin fundasul Rares Ispas (30), in urma unui corner, dar Petrolul a egalat dupa pauza, prin Alexandru…

- Echipa Otelul Galati a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Petrolul Ploiesti, in etapa a 23-a din SuperligaLa Galati, Maciel a trimis in bara transversala in minutul 21, iar Bodisteanu nu l-a putut invinge pe portarul Zima pe finalul primei reprize, minutul 45+1.…

- Primvs Derby, așa cum este intitulat de la o vreme meciul dintre FC Petrolul Ploiești și Rapid București, a pornit deja in forța, iar asta odata cu descinderea ultrașilor din oraș in fața hotelului Central, locul in care erau cazați jucatorii lui Florin Parvu (foto, in mijloc). Dotați cu tot ceea ce…

- Dupa victoria din etapa a 18 a a Superligii, 3 2 in deplasare cu Politehnica Iasi, Farul Constanta, campioana Romaniei, are doi jucatori in echipa ideala a rundei, prezentata de Liga Profesionista de Fotbal.Este vorba de atacantii Rivaldinho si Constantin Budescu, care au reuslit cate un gol si o pasa…

- Etapa a 18-a a SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 1 decembrie, cu doua confruntari: FC Voluntari – Petrolul Ploiești 0-0 și CSM Politehnica Iași – Farul Constanța 2-3, iar sambata, 2 decembrie, au avut loc trei jocuri: UTA Arad – AFC Hermannstadt 2-0, FC Botoșani – Rapid București 0-0 și Universitatea…

- FC Petrolul Ploiești devine, pe zi ce trece, o echipa foarte-foarte greu de invins. O nuca tare, așa cum se zice in folclorul fotbalistic. Dupa 18 etape, „lupii” sunt lideri la capitolul „infrangeri nesuportate”, in ediția 2023-2024 a campionatului SuperLigii! Dar, nu numai la acest capitol, ploieștenii…

- Mai sunt de disputat, in ultima luna a lui 2023, patru etape din returul sezonului regular al campionatului SuperLigii și – la granița dintre zonele de play-off și, respectiv, play-out – lupta este „la baioneta”. Clasata pe locul 6, inaintea etapei din week-end, la egalitate de puncte, 25, cu FC Hermannstadt…

- Etapa a 17-a a SuperLigii de fotbal, a inceput vineri, 24 noiembrie, cu jocurile: AFC Hermannstadt – CSM Politehnica Iași 0-0 și Petrolul Ploiești – FC Botoșani 2-1 (FOTO). Sambata, 25 noiembrie, au loc doua meciuri: FC Voluntari – Farul Constanța (de la ora 17:30) și CFR Cluj – UTA Arad (de la ora…