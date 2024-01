Stiri pe aceeasi tema

- Inteligenta artificiala (AI) nu poate inlocui chiar acum majoritatea lucratorilor din punct de vedere al raportului cost/eficienta, se arata intr-un studiu amplu realizat de MIT (Massachusetts Institute of Technology), care cauta sa raspunda temerilor privind inlocuirea oamenilor cu AI in unele industrii,…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu, discutii cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania privind piața forței de munca Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit cu reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham). Discuțiile au vizat deficitul de forta de #munca din…

- Un contingent de 100.000 de lucratori din alte tari pot fi nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania in anul 2024, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.338 din 29 decembrie 2023, informeaza Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI)."Decizia privind stabilirea contingentului din acest an a…

- 14 decembrie 2023 Comunicat de presa179.322 persoane angajate prin intermediul ANOFM, in primele unsprezece luni ale anului 2023 Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in primele…

- Sistemul de educație din Romania a fost considerabil impactat de pandemia de coronavirus, necesitand adaptari la noile condiții actuale. Se ridica o intrebare esențiala referitoare la modul in care studenții și elevii din Romania se vor adapta și vor face fața provocarilor educaționale, in contextul…