Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fara adapost care sunt beneficiare ale așezamantului de pe strada Constantin Brancoveanu nr. 50 primesc sambata hrana calda, o masa foarte necesara care lipsea. Proiectul celor de la Rotary Cetate Timișoara este deja in al doilea an de desfașurare. Președintele organizației, Eleodor Coptil,…

- Un incendiu a izbucnit la o cadire din București, in noaptea de marți spre miercuri. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale, dupa ce flacarile au ajuns și la o cladire aflata in apropiere.

- O cladire abandonata din București a luat foc, in noaptea de marți spre miercuri. Pompierii au intervenit cu cinci mașini deoarece flacarile au ajuns și la o cladire aflata in apropiere.

- Descinderi, luni dimineata, la liderii unei grupari de trafic de migranti, la Timisoara. Ajutati de mascatii de la Jandarmi, politistii de frontiera fac perchezitii in locuintele capilor retelei care a reusit sa preia, sa ofere adapost, mancare si transport pentru zeci de transfugi.Politistii de frontiera…

- Cu oamenii trebuie sa comunici foarte ușor, iar atunci nu va exista oboseala nici de la oameni, nici de la viața. Aceasta opinie a fost exprimata pe pagina sa de pe rețeaua sociala de cunoscutul regizor, scenarist, producator, persoana publica și politica, președinte al Academiei de Film NIKA, Andrei…

- Multe strazi din Craiova inca sunt in stare deplorabila, in ciuda faptului ca suntem deja in anul 2021. Oamenii care locuiesc pe aceste strazi spun ca s-au saturat de promisiuni desarte si ca asteapta ca administratia sa le ofere conditii decente. Pe adresa redactiei GdS primim foarte des sesizari cu…

- "Timp de 20 de ani soldatii americani au fost prezenti pe acest teritoriu, 20 de ani de incercari de a \"civiliza\" oamenii care traiesc acolo, de a le implanta normele lor si standardele lor de viata. Rezultatul este o tragedie, pierderi pentru cei care au facut acest lucru, Statele Unite, si mai mult…

- Gazduiește sute de vile luxoase, dar nu are canalizare, trotuare și nici asfalt pe toate strazile. Este vorba despre comuna Berceni, din sudul Capitalei. Primarul spera sa aduca fonduri pentru canalizare și se plange de consilieri ca i-ar pune piedici pentru a favoriza afacerile cu vidanje ale apropiaților.