Rodica Patraș a lucrat ani de zile in industria alimentara, pe unitațile de panificație, produse de carne și lactate, la Pombis. Și-a inceput activitatea imediat dupa facultate, in 1978. Rodica Patraș a absolvit un profil tehnologic general, la Facultatea Tehnologie Economica, in Institutul Gheorghe Asachi din Iași. A primit repartiție la fosta Intreprindere de Morarit și Panificație. S-a perfecționat an de an, fiind șef de laborator și șef Calitate, vreme de aproape 10 ani. In acest an se implinesc 20 de ani de cand Rodica Patraș se ocupa de organizarea evenimentelor. Intai s-a ocupat de evenimente…