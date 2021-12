Valerie Pecresse, politiciana franceza care se autodescrie drept „o treime Margaret Thatcher, doua treimi Angela Merkel”, a fost desemnata candidata formatiunii de dreapta „Republicanii” (Les Republicains – LR) la alegerile prezidentiale din Franța, care se vor desfasura in primavara anului viitor. In al doilea tur al alegerilor primare din cadrul partidului, ea l-a invins pe Eric Ciotti, obtinand 61% din voturi, relateaza Reuters. Potrivit sondajelor, Valerie Pecresse, actualmente presedinta a Consiliului Regional al regiunii Ile-de-France, are sanse mici de a intra in turul doi al prezidentialelor,…