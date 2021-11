Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Belgia! Oamenii legii au gasit un cadavru carbonizat chiar in mansarda casei unui roman stabilit in Belgia, pe nume Robert O. Romanul in varsta de 27 de ani risca ani grei de inchisoare, dupa ce s-a prezentat astazi in fața magistraților din Bruges, provincia Flandra de Vest, Belgia. Iata…

- Cabral trece prin momente extrem de dificile de cand tatal sau a fost reținut de polițiștii congolezi. Doctorul Alexandre Ibacka Dzabana se afla, in prezent, internat de urgența la spitalul din Brazzvile. Ce a pațit parintele vedetei și cum arata prima fotografie din spatele gratiilor cu acesta. Cum…

- Nu vreau sa ofensez in vreun fel parinții care iși duc copiii la locurile de joaca. Și nici pe iubitorii spectacolelor de circ sau pe artiștii acestei prestigioase instituții. Spectacolele de circ fac deliciul tuturor, de la mici la mari, iar culorile, muzica și atmosfera de sub cupola circului sunt…

- Un eținut roman din Franța se lauda pe internet cu traiul regesc pe care il are in spatele gratiilor. George D. a devenit viral, dupa ce a postat mai multe imagini cu privilegiile pe care le are in spatele gratiilor, ba chiar ii și sfatuiește pe cei aflați pe strada sa comita infracțiuni pentru a putea…

- Locuitorii din satul Munteni, raionul Cimislia, au propriul monument al lui Stefan Cel Mare. Ideea de a-l edifica i-a venit unui localnic, care a gasit un sculptor si si-a asumat singur toate cheltuielile. Monumentul a fost facut din beton si are o inaltime de peste doi metri.

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 din București au respins vineri cererea de eliberare condiționata din penitenciar a lui Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF in guvernul Boc, informeaza G4media . Decizia nu este definitiva, iar fostul șef al Fiscului poate face contestație la Tribunalul București.…

- Un evadat din Franța a fost prins in Romania, dupa doi ani de cautari la foc continuu. Barbatul fugise din inchisoare in anul 2019 și iata ca a fost prins doi ani mai tarziu, deși trebuia sa stea in spatele gratiilor 24 de ani. Iata ce infracțiune comisese francezul și unde a fost gasit de oamenii legii!

- Ramona Badescu este o femeie frumoasa și chiar și norocoasa. A devenit mama la o varsta la care alte femei nu mai au nicio șansa, ba chiar și-a gasit și sufletul pereche. Despre acesta, s-a aflat ca ar fi facut pușcarie acum aproape 15 ani pentru infracțiuni financiare, dar a fost achitat de toate acuzațiile.