Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune de prevenire si combatere a braconajului piscicol.Aceasta actiune a avut ca scop protejarea faunei acvatice si asigurarea respectarii legilor privind pescuitul si acvacultura in zona. Oficial…

- Inșelaciunile prin investiții online in numele Transgaz continua sa faca multe victime, iar infractorii se imbogațesc rapid, avertizeaza polițiștii. Patru barbați au fost arestați de polițiștii din Ilfov dupa ce au reușit sa inșele un tanar, promițandu-i caștiguri rapide și fabuloase daca investește…

- Politistii din cadrul Unitatii Teritoriale de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite au intervenit la data de 2 aprilie a.c. pentru punerea in aplicare a unui mandat emis de Judecatoria Constanta.Astfel, a fost identificat un barbat in varsta de 39 de ani, fata de care instanta a emis un mandat de…

- La data de 27 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia Postul de Politie Ciocarlia au identificat un barbat, de 55 de ani, pe numele caruia Judecatoria Medgidia a emis mandat de executare a pedepsei de doi ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul…

- Mandate puse in aplicare de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta La data de 19 martie a.c., politistii din cadrul Unitatii Teritoriale de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite au identificat un barbat, de 38 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat…

- Mandate puse in aplicare de politistii din Constanta Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 29 de ani, pe numele caruia Judecatoria Medgidia a emis mandat de executare a pedepsei de trei ani de inchisoare pentru…

- Mandat pus in aplicare de politisti, in judetul Constanta Este vorba despre un barbat de 50 de ani condamnat pentru furt calificat, dus in inchisoare. Oficial de la IPJ Constanta Mandat pus in aplicare de politisti La data de 26 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Harsova au identificat…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu si Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii au desfasurat in data de 23 februarie a.c. actiuni preventive menite sa asigure un mediu sigur si sanatos in scoli.Oficial de la IPJ Constanta, despre activitati preventiveLa…