- O romanca si fiul sau de 18 ani au fost uciși cu sange rece de un cetațean turc, soțul și tatal victimelor. Criminalul, un polițist turc, și-a pierdut cumpatul in urma unor certuri in familie. A vrut sa iși ucida soția, dar a picat victima și fiul lor, care a sarit in ajutorul mamei. Dupa crimele comise,…

- A fost la un pas de moarte. Este povestea impresionanta de viața a Denisei, o romanca stabilita de mai mulți ani in Anglia, alaturi de soțul ei albanez. Partenerul ei de viața a vrut sa o ucida cu sange rece. Barbatul a injunghiat-o de 17 ori, iar ieri și-a primit sentința din partea judecatorilor.

- Mark Collins i-a luat pe cei patru nepoți ai sai la ferma lui pentru o vacanta de vis. In cateva ore, insa, u fost uciși de un traficant de droguri care evadase din inchisoare, relateaza The Guardian.

- O tanara in varsta de 21 de ani, din comuna vasluiana Garceni, a fost retinuta miercuri, 25 mai, sub acuzatia de omor. Aceasta si-ar fi atacat sotul cu un cutit si a sunat la 112 abia dupa ce a sters urmele de sange de pe cutit si a anuntat ca barbatul s-a ranit singur.

- Anchetatorii criminalisti examineaza in prezent 1.084 de cadavre ale civililor gasite in regiunea Kiev in urma retragerii fortelor ruse, potrivit Politiei capitalei ucrainene, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat și fiica lui au fost uciși cu zeci de lovituri de cuțit. Principalul suspect este chiriașul, iar acesta a fost reținut. Chriașul a marturisit ca motivul pentru care i-a omorat pe cei doi a fost faptul ca voiau sa il dea afara din casa. Barbatul nici nu a mai stat pe ganduri și i-a injunghiat…

- Nicoleta Postolici, in varsta de 32 de ani, și-a aflat sentința, dupa ce și-a platit amantul sa-l ucida pe soțul italian. Cat de bine a planuit femeia crima, dar și la cați ani de inchisoare au fost condamnați cei doi indragostiți, dupa ce au comis oribila fapta. Decizia prounțata de Curtea de Apel…

- Primarul din Irpin, suburbie a Kievului, a estimat ca aproximativ 200 - 300 de civili au fost uciși in lupte, anunța Mediafax.