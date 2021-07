Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident a avut loc in localitatea germana, Grosostheim, in apropiere de Frankfurt, unde o tanara romanca a murit cu capul prins in trapa unui container de haine uzate, relateaza cotidianul Bild . In varsta de 25 de ani, romanca muncea alaturi de soțul ei in agricultura, in localitatea in…

- Monica Mardare, un medic roman stabilit in Franta, a murit, joi, in biroul sau din localitatea Chaillac. Pacientii si apropiatii femeii sunt socati. Cauza decesului nu a fost inca facuta publica.

- Scene ingrozitoare pentru pacienții din Franța care au avut programare la prima ora a dimineții. Aceștia au gasit-o pe doctorița romanca, Monica Mardare, fara viața chiar in propriul birou. Locuitorii micuțului oraș, Chaillac, sunt tulburați de tragedie.

- Raisa, o copila de doar cinci anișori, data disparuta de familie inca de joi seara, a fost gasita in cursul acestei zile de catre salvatori. Autoritațile care survolau cu elicopterul zona lacului Buzau au observat o pereche de pantaloni roșii, iar cand s-au apropiat, și-au dat seama ca este trupul unui…

- Vecinii femeii in casa careia a fost gasit fetita in stare de putrefactie, sunt in stare de soc de cele intamplate. Oamenii spun, insa, ca era doar o chestiune de timp pana a se intampla o tragedie si ca femeii nu ar fi trebuit sa ii fie incredintat copilul, deoarece are probleme psihice.

- Oamenii legii au inceput o ancheta dupa ce o tanara de 19 ani, din Botosani, a fost gasita moarta intr-o camera dintr-un camin studentesc din campusul Tudor Vladimirescu din Iasi. Surse din randul anchetatorilor sustin ca fata a fost gasita sambata seara de portarul caminului T18, dupa ce acesta a fost…