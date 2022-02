Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai populara dintre reclamele difuzate duminica seara la Super Bowl 2022, conform topului vizualizarilor pe YouTube, este un spot publicitar al companiei Amazon, care prezinta sistemul sau de comanda vocala Alexa in timp ce provoaca haos in fericita viata de familie a cuplului Scarlett Johansson…

- Producatorul de bere Budweiser si unul dintre faimosii sai cai din rasa Clydesdales vor reveni la Super Bowel in acest an prin intermediul unei reclame regizate de Chloe Zhao, o cineasta premiata cu Oscar, care celebreaza capacitatea oamenilor de a surmonta provocarile vietii, informeaza Reuters.…

- Implicati intr-o controversa de lunga durata si confruntati cu un boicot din partea industriei de divertisment, organizatorii Globurilor de Aur au decis sa nu renunte la ceremonia de decernare a premiilor prevazuta pentru duminica. Ceremonia va avea loc insa in absenta publicului si fara a fi transmisa…

- Amazon si-a actualizat asistentul vocal Alexa dupa ce a „provocat" o fetita de 10 ani sa atinga cu o moneda stecherul pe jumatate introdus in priza, scrie BBC. Sugestia a venit dupa ce fata i-a cerut Alexei o „provocare de facut". „Conecteaza un incarcator de telefon cam jumatate intr-o priza de perete,…

- „Promisiunea unui destin comun trebuie sa ne ghideze in continuare”, a declarat duminica presedintele francez Emmanuel Macron privind Noua Caledonie, dupa rezultatul care nu este in favoarea independenței in cel de-al treilea si ultimul referendum programat, potrivit AFP. ‘‘Noua Caledonie va ramane…

- Autoritatea pentru concurenta din Italia a amendat companiile americane Amazon.com si Apple Inc cu peste 200 de milioane de euro pentru practici anticoncurentiale in vanzarea de produse Apple si Beats. Autoritatea pentru concurenta din Italia a precizat ca, in conformitate cu prevederile unui contract…

- Cantareata de muzica populara Irina Loghin si-a exprimat regretul fata de moartea solistului Benone Sinulescu afirmand ca acesta a fost un simbol al romanilor, “artistul pentru care si vesnicia se inclina”. “Regret plecarea dragului si bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alaturi de…