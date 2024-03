Microsoft la UE: Google are un avantaj competitiv în inteligenţa artificială generativă Comentariile Microsoft au fost ca raspuns la o consultare lansata de Comisia Europeana in ianuarie cu privire la nivelul concurentei in AI generativa. Popularitatea tot mai mare a AI generativa, care poate genera raspunsuri umane la solicitarile scrise si este exemplificata de ChatGPT de la OpenAI, sustinut de Microsoft, si de chatbotul Google Gemini, a starnit ingrijorari cu privire la dezinformarea si stirile false. ”Astazi, o singura companie – Google – este integrata pe verticala intr-un mod care ii ofera putere si independenta la fiecare strat de AI, de la cipuri la un magazin de aplicatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

