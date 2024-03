Bătrână, jefuită de 52 mii de lei! A dat de un videoclip cu Țiriac pe Youtube O tragedie a lovit o batrana din Vaslui, care a cazut prada escrocilor informatici dupa ce a fost atrasa in cursa frauduloasa de pe YouTube. Femeia, in varsta de 73 de ani, a fost inșelata și i-au fost sustrase din cont 52.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, in urma unui filmuleț ce pretindea sa ofere o oportunitate de investiții incredibile, folosind numele unor personalitați cunoscute, printre care și Ion Țiriac, conform Digi 24 . S-a intamplat dupa ce batrana a dat peste un video pe platforma YouTube care promitea caștiguri rapide și ușoare. In film, alaturi de Ion Țiriac, apareau și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

