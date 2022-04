Stiri pe aceeasi tema

- Kamran Haider, in varsta de 39 de ani, a bruscat-o pe copila de doar 16 luni, pentru a o face sa taca, totul sub privirile mamei sale, Asiyah Amazir. Din cauza socului puternic, cateva ore mai tarziu, micuta a intrat in soc si a fost transportata de urgenta la Spitalul King's College cu rani la cap,…

- Dumitru Chisalița, analist din energie si presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, este de parere ca Europa mai are o luna la dispoziție, iar apoi incepe adevaratul razboi al gazului. Afirmația analistului se bazeaza pe faptul ca exista 80 de miliarde de metri cubi de gaz inmagazinat, gaz care,…

- Dupa ce Alexandru Rafila a anunțat relaxarea restricțiilor la finalul lunii martie, managerul Institutului de Pneumofiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, trage un semnal de alarma in legatura cu relaxarea prematura. Medicul specialist a afirmat ca in ultima vreme s-a confruntat cu tot mai numeroase…

- O situație de nedescris s-a petrecut in trei spitale, unde un baiețel a fost refuzat sa fie tratat, din cauza ca parinții nu sunt vaccinați. Baiețelul este din Cipru și a fost internat cu o boala cardiaca grava, avand nevoie urgent de o operație in strainatate. Pentru ca baiețelul nu a putut fi operat…

- Este vorba despre Radu A., șoferul camionului care a lovit o autoutilitara și o ambulanța pe un drum din Iași. Acesta avea 30 de ani și lucra la o firma din județ. Tanarul se intorsese recent din Marea Britanie și urma sa se casatoreasca peste cateva luni. Potrivit martorilor, acesta mergea pe sensul Iași-Targu…

- Un medic din Anglia și-ar fi otravit iubita și pe parinții acesteia, punandu-le taliu in cafea, in timp ce erau intr-o vacanța in Bulgaria. Barbatul de origine bulgara i-a otravit pe cei trei și apoi a incercat sa-și acopere urmele, transmite theguardian.com Cazul a ieșit la iveala abia dupa 10 ani,…

- Medicul timișorean Virgil Musta spune ca Romania este abia la inceputul valului cinci al pandemiei și ca situația s-ar putea inrautați rapid. El se așteapta sa fie cel puțin 20.000 de cazuri zilnice. „Ne pregatim pentru al cincilea val. Nu știu daca am intrat propriu-zis, cred ca abia suntem inca la…

- In Regatul Unit, un baiat in varsta de 9 ani și-a pierdut temporar vederea din cauza sindromului numit ”ochiul Covid”, un efect secundar puțin cunoscut, rar, dar foarte periculos legat de infecția Covid-19, transmite Closer. Zac Morey are 9 ani și a contractat Covid-19. Dar ca majoritatea copiilor…