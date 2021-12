Stiri pe aceeasi tema

- Personal, inca doua chestiuni mi se par grave. In primul rand, e vorba de concluziile eronate la care a ajuns dl. Grindeanu, Ministrul Transporturilor, dupa doua ore in care s-a vorbit in principal despre ierarhia si prioritizarea autostrazilor transcarpatice: nu exista o concurenta intre autostrazile…

- Epuizandu-se cumva subiectul sculptura Brancusi-Noguchi, ne-am aplecat asupra unui alt remarcabil artist nascut pe plaiurile mioritice: new-yorkezul (prin adoptie) Dl. Constantin Antonovici 18.02.1911-05.02.2002, un alt remarcabil artist, considerat de asemenea discipol al Maestrului Brancusi. Nascut…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, ce vizeaza sapte judete din Oltenia, respectiv un judet din Transilvania. Potrivit meteorologilor, pana la ora 20:00, in judetele Sibiu (localitatile: Sibiu, Cisnadie, Avrig, Talmaciu,…

- ”Transportul public de calatori din municipiile Iasi, Targu Mures, Tulcea si din judetul Neamt se va desfasura in conditii moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a procedurii de atribuire a achizitiei publice…

- La nivel național, la acest moment sunt disponibile 29 paturi libere de ATI, 5 in București, 4 in județul Constanta, 3 in județul Harghita, 3 in județul Iași, 2 in județul Neamț, 2 in județul Suceava, 2 in județul Teleorman, 1 in județul Tulcea, 3 in județul Vaslui, 4 in județul Vrancea altele decat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca in tara sunt disponibile, pentru pacientii cu COVID-19, 27 de paturi libere de ATI. Cele mai multe dintre acestea sunt in judetul Vrancea – 7, cate 3 fiind in judetele Harghita, Neamt si Tulcea, cate doua in Constanta, Iasi si Vaslui, cate unul…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a anunțat ca Suceava a fost desemnat județ pilot pentru implementarea unui proiect național in turism. ”Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dezvolta un proiect pilot privind implementarea sistemului „Calitatea Ospitalitații Romanești”(COR).…

- Pana astazi, 38.542 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 06.10.2021 (10:00) – 07.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 282 de decese (157 barbați și 125 femei), 19 decese anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…