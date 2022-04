Rusia anunta luni expulzarea a 40 de diplomati germani, ca masura de retorisiune fata de o masura similara a Germaniei, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP. Ambasadorul Germaniei la Moscova Geza Andreas von Geyr a fost convocat luni la sediul Ministerului rus de Externe. In total „40 de colaboratori ai misiunilor diplomatice germane in […] The post O noua replica a Rusiei la expulzarea masiva a diplomaților sai din statele UE. 40 de diplomați germani, declarați „personae non gratae” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .