- Șoc in lumea sportului. Fost campion roman de box profesionist, condamnat cu executare. Bilghin Mustafa fost pugilist de performanța a fost condamnat cu executare dupa ce a coordonat un jaf de 1,4 milioane euro. Fostul boxer, campion național la profesioniști, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni inchisoare…

- Carmen Negoița se marita” la 11 ani de cand s-a desparțit de afaceristului Ionuț Negoița, candva patron la FC Dinamo. Stilista si critic de moda, Carmen Negoița (41 de ani) a devenit o vedeta in mediul online unde iși prezinta recomandarile de moda, dar și instantanee din calatoriile sale, caci a avut…

- Cum arata nepoata lui Arsenie Boca, cel considerat Parintele Ardealului. Deși are o varsta extrem de inaintata, Zoe Daian, caci așa o cheama s-a refugiat intr-un azil de batrani din Bihor și a invins coronavirusul la 90 de ani. Nepoata lui Arsenie Boca, greu incercata de bolile batraneții Zoe Daian…

- Cea mai recenta ediție „Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a fost cea mai emoționanta pentru Carmen Negoița. Concurenta a izbucnit in lacrimi dupa ce ținuta i-a fost aspru criticata de catre jurați. Joi seara, 23 septembrie, Carmen Negoița a cedat in fața stresului la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Vedeta…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat vineri ca acoperirea vaccinala medie in cazul medicilor este de aproximativ 70%, fiind mai mica la asistenti, infirmiere, brancardieri. Ministrul a spus ca se va introduce testarea celor nevaccinați, dar nu din bani publici. „Rata vaccinarii este variabila…

- O concurenta de la Survivor Romania se confrunta cu probleme imense! Vedeta nu mai poate sa razbeasca financiar, așa ca traiește de la o zi la alta. Aceasta și-a pierdut toți banii și susține ca nu a caștigat mult de pe urma show-ului de la Kanal D. Ce concurenta de la Survivor Romania a ramas […] The…

- Carmen Negoița este noua vedeta de la „Bravo, ai stil! Celebrities 2021”, care va incepe in aceasta toamna, in luna septembrie. Astfel, sezonul 7 va debuta cu vedete noi și multe surprize vestimentare. Carmen Negoița, noua vedeta de la Bravo, ai stil Carmen Negoița este o mare personalitate in mediul…

- Ilinca Vandici și soțul ei au fost in acest weekend nași de cununie, pentru un cuplu care și-au unit destinele intr-un cadru spectaculos. Vedeta de la Kanal D a atras atenția tuturor cu ținutele elegante pe care a ales sa le poarte. Ilinca Vandici a purtat, la ceremonia din biserica, o incredibila rochie…